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Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? Dev derbi bugün 20.45’te

Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? Dev derbi bugün 20.45’te

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.04.2025 10:13
Türk futbolunda bu akşam tarihi bir maç var. Fenerbahçe ve Galatasaray yüz yılı aşkın rekabetlerinde bu kez Türkiye kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek. Maç Kadıköy'de oynanacak ve ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Derbiye 24 saat kala iki takımın son durumunu masaya yatırdık, uzmanlara "maçın sonucu ne olur?" diye sorduk.
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Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? Dev derbi bugün 20.45’te
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