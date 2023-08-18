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Fenerbahçe Maribor'u güle oynaya eledi!

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Giriş: 18.08.2023 10:34
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe, Slovenya'nın Maribor takımına konuk oldu. Sarı lacivertliler 3-1'in rövanşında rakibini 3-0'lık skorla mağlup ederek play-off'lara kaldı.
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