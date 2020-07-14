Fenerbahçe Beko, ABD'li oyuncu Lorenzo Brown'u transfer etti

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Lorenzo Brown'u kadrosuna kattı. Açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Lorenzo Brown'a hayırlı olmasını diliyor" denildi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'mız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son sezonunu Kızılyıldız'da geçiren Birleşik Amerikalı guard Lorenzo Brown ile bir yıllık anlaşmaya vardı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Lorenzo Brown'a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." denildi.