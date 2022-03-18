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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ayrılığı duyurdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2022 09:46
Fenerbahçe cephesinden bir ayrılık haberi geldi. Sıcak gelişmeyi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç duyurdu. Başkan Koç, 21 yaşındaki kaleci Berke Özer ile yeni sezonda yolların ayrılacağını açıkladı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ayrılığı duyurdu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ayrılığı duyurdu
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