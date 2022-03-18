18 Mart 2022, Cuma
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ayrılığı duyurdu
Fenerbahçe cephesinden bir ayrılık haberi geldi. Sıcak gelişmeyi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç duyurdu. Başkan Koç, 21 yaşındaki kaleci Berke Özer ile yeni sezonda yolların ayrılacağını açıkladı.