05 Ekim 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
04.10.2019

Fenerbahçe Antalyaspor maçı canlı anlatım |Video

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Antalyaspor'u ağırlıyor. Geçen hafta Galatasaray ile deplasmanda berabere kalan sarı lacivertliler 3 puan alıp lider Alanyaspor ile puanını eşitlemek isityor. Ersun Yanal'ın Antalyaspor karşısında derbideki 11 ile çıkması bekleniyor. Antalyaspor ise ligde en son evinde oynadığı 3-0 kazandığı Yeni Malatya karşılaşmasının moraliyle Kadıköy'e geldi. Bülent Korkmaz'ın öğrencileri buradan da 3 puan alarak ligde üst sıraları hedefliyor. Taraftarlar Fenerbahçe Antalyaspor maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr/canli-skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. Öte yandan saat 20.30'da başlayacak karşılaşma beIN Sports naklen yayınlayacak. Fenerbahçe Antalyaspor maçının istatistik bilgileri, özet anlatımı ve kadro bilgilerine haberimizin içerisindeki link üzerinden erişebilirsiniz.

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI CANLI ANLATIM VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Trabzonspor Basel maçı canlı anlatım |Video
Trabzonspor Basel maçı canlı anlatım |Video
Etnospor Kültür Festivali'nden enfes görüntüler
Etnospor Kültür Festivali'nden enfes görüntüler
Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi Basel'den skandal Türkiye haritası! .
Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi Basel'den skandal Türkiye haritası! .
Başakşehir Mönchengladbach maçı canlı anlatım İZLE
Başakşehir Mönchengladbach maçı canlı anlatım İZLE
Trabzonspor Basel maçı canlı anlatım |Video
Trabzonspor Basel maçı canlı anlatım |Video
Beşiktaş Wolverhampton karşısında canlı anlatım
Beşiktaş Wolverhampton karşısında canlı anlatım
Fenerbahçe'nin kupadaki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin kupadaki rakibi belli oldu
Falcao ve Muriç Etnospor'da ok attı
Falcao ve Muriç Etnospor'da ok attı
Etnospor Kültür Festivali şöleni başladı
Etnospor Kültür Festivali şöleni başladı
Rıza Kayaalp, Yozgat'ta çiçeklerle karşılandı
Rıza Kayaalp, Yozgat'ta çiçeklerle karşılandı
Karaman'dan Basel maçı öncesi flaş açıklamalar
Karaman'dan Basel maçı öncesi flaş açıklamalar
Galatasaray PSG canlı anlatım izle! GS PSG maçı CANLI! | Video İZLE
Galatasaray PSG canlı anlatım izle! GS PSG maçı CANLI! | Video İZLE
Daha Fazla Video Göster