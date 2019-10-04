Fenerbahçe Antalyaspor maçı canlı anlatım |Video

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Antalyaspor'u ağırlıyor. Geçen hafta Galatasaray ile deplasmanda berabere kalan sarı lacivertliler 3 puan alıp lider Alanyaspor ile puanını eşitlemek isityor. Ersun Yanal'ın Antalyaspor karşısında derbideki 11 ile çıkması bekleniyor. Antalyaspor ise ligde en son evinde oynadığı 3-0 kazandığı Yeni Malatya karşılaşmasının moraliyle Kadıköy'e geldi. Bülent Korkmaz'ın öğrencileri buradan da 3 puan alarak ligde üst sıraları hedefliyor. Taraftarlar Fenerbahçe Antalyaspor maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr/canli-skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. Öte yandan saat 20.30'da başlayacak karşılaşma beIN Sports naklen yayınlayacak. Fenerbahçe Antalyaspor maçının istatistik bilgileri, özet anlatımı ve kadro bilgilerine haberimizin içerisindeki link üzerinden erişebilirsiniz.

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI CANLI ANLATIM VİDEO