19 Temmuz 2021, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Fenerbahçe Andreas Cornelius transferini 19.07'de açıklayacak!
Yeni sezonda şampiyon olarak 4. yıldızı takmak isteyen Fenerbahçe aradığı golcüyü buldu. Sarı lacivertliler 1.93'lük Danimarkalı Andreas Cornelius'un kulübü Parma ile bonservisi konusunda anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'nin yıldız golcünün transferini açıklama detayı da belli oldu.