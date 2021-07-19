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Fenerbahçe Andreas Cornelius transferini 19.07'de açıklayacak!

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Giriş: 19.07.2021 13:29
Yeni sezonda şampiyon olarak 4. yıldızı takmak isteyen Fenerbahçe aradığı golcüyü buldu. Sarı lacivertliler 1.93'lük Danimarkalı Andreas Cornelius'un kulübü Parma ile bonservisi konusunda anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'nin yıldız golcünün transferini açıklama detayı da belli oldu.
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