Fenerbahçe 3-2 Kasımpaşa maç sonucu

Fenerbahçe kendi sahasında liderlik maçına çıkıyor. Süper Lig'in 11. hafta maçında Fenerbahçe Kadıköy'de Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Sarı lacivertliler rakibini yenerek maç fazlasıyla liderlik hesapları yapıyor. Konyaspor karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetin ardından geçen hafta deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, taraftarını üzmüştü. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 20.30 başlayacak mücadele BEIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak. Hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği FENERBAHÇE KASIMPAŞA maçının CANLI anlatımını taraftalar anbean ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden takip edebilirler. Öte yandan maçın istatistik bilgileri, kadroları, golleri ve ÖZET anlatım detaylarına haberimizin içerisindeki link üzerinden erişebilirsiniz.

Fenerbahçe kendi sahasında liderlik maçına çıkıyor. Süper Lig'in 11. hafta maçında Fenerbahçe Kadıköy'de Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

Sarı lacivertliler rakibini yenerek maç fazlasıyla liderlik hesapları yapıyor. Konyaspor karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetin ardından geçen hafta deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, taraftarını üzmüştü. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 20.30 başlayacak mücadele BEIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak. Hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği FENERBAHÇE KASIMPAŞA maçı CANLI anlatımını taraftalar anbean ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden takip edebilirler. Öte yandan maçın istatistik bilgileri, kadroları, golleri ve ÖZET anlatım detaylarına haberimizin içerisindeki link üzerinden erişebilirsiniz.

*Fenerbahçe kendi evinde Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Maçlın özet anlatımı, kadrolar, gol bilgileri ve tüm istatistik detaylarına aşağıdaki link üzerinde erişebilirsiniz.

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI CANLI ANLATIM