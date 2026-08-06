63 bin liralık kamera faturası: Binlerce taksici mağdur oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ona bağlı İSBAK şirketi, taksicilerin hedefinde. İddiaya göre, taksilere takılması zorunlu olan kamera sisteminde yolsuzluk yapıldı. İstanbul'da binlerce taksici iki yönlü mağduriyet yaşıyor. Hem sistemin yavaş işlemesi nedeniyle günlerce sıra beklemelerine rağmen kameraları taktıramıyor, dolayısıyla araçlarını çalıştıramıyorlar. Hem de piyasada yaklaşık 10 bin liraya satılan kamera sistemi için altı kat daha fazla ücret ödemek zorunda kaldıklarını öne sürüyorlar.