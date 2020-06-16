Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 3 (Filip Novak) Golü izle

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olan Trabzonspor rakibini 3-1 mağlup etti. Fırtına'nın 3. golünü Filip Novak'tan geldi. Ani hücumla Fenerbahçe savunmasını az adamla yakalayan Trabzonspor'da Novak ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşla takımına turu getiren isim oldu.