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Fatih Terim Panathinaikos’tan ayrıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.05.2024 10:20
Teknik direktör Fatih Terim, Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Panathinaikos ile yollarının ayrıldığını duyurdu. A Spor Yorumcusu Ahmet Akcan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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