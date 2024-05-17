Fatih Terim Panathinaikos’tan ayrıldı

Teknik direktör Fatih Terim, Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Panathinaikos ile yollarının ayrıldığını duyurdu. A Spor Yorumcusu Ahmet Akcan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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