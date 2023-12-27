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Fatih Terim Panathinaikos ile anlaştı! Maaşı ne kadar?

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.12.2023 13:47
Yunanistan süper ligi takımı Panathinaikos, teknik direktör Fatih Terim'le anlaşmaya vardı. Fatih Terim'in gün içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. A Haber muhabiri İlhan Tahsin detayları aktardı.
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