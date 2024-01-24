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Fatih Terim Galatasaray'ın kapısını çalacak! Buruk'un yıldızını Yunanistan'a götürüyor...

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Giriş: 24.01.2024 09:48
Türkiye'de uzun yıllar Galatasaray'ı çalıştıran ve birçok başarıya imza atan Fatih Terim, Cimbom'dan ayrılmasının ardından 2 sene boyunca gelen teklifleri reddedip sürpriz bir kararla Yunanistan Süper Lig'i ekiplerinden Panathinaikos'a imza atmıştı. Ara transfer döneminde Süper Lig'deki isimleri gözüne kestiren Terim bu kez de Galatasaray'ın yıldızı için harekete geçti. İşte detaylar...
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