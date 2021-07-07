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EURO 2020'de İspanya'yı penaltılarla geçen İtalya finale yükseldi

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Giriş: 07.07.2021 01:20
Güncelleme:07.07.2021 01:20
EURO 2020 yarı finalinde normal süresi 1-1 biten maçta İspanya'yı penaltıda 4-2 yenen İtalya, finale yükseldi. Danimarka-İngiltere maçının galibi finalde İtalyanları rakibi olacak. EURO 2020'de final karşılaşması ise 11 Temmuz 2021 Pazar oynanacak.

İtalya'nın baskılı oyunu ile başlayan dev mücadelede İspanya yaptığı etkili savunma ile rakibine karşılık verdi. İki takımın karşılıklı atakları ile geçen ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

İtalya aradığı golü 2. yarıda buldu. 60. dakikada Ciro Immobile'nin asistinde Federico Chiesa ağları sarsarak takımını 1-0 öne geçirdi. Gol arayışına hız veren İspanya, yorulan rakibi karşısında beraberliği sağladı. 80. dakikada Dani Olmo'nin asistinde ceza sahası içinde topla buluşan Alvaro Morata, akıl dolu vuruşu ile ter köşeden topu ağlara gönderdi. Gol sayısını 6'ya çıkaran Morata, ülkesinin Avrupa Futbol Şampiyonaları'nda en fazla gol atan futbolcusu oldu.
Mücadelenin normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 sona erince penaltı atışlarına geçildi. İtalya'da Belotti, Bonucci, Bernardeschi ve Jorginho atışları gole çevirirken, Locatelli penaltıyı kaçırdı. İspanya'da ise Moreno ve Alcantara penaltıda ağları sarsarken, Olmo ve Morata gol fırsatını kaçırdı.
İspanya'yı karşısında penaltı atışları 4-2 kazanan İtalya, adını finale yazdırdı.



EURO 2020 FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

EURO 2020'de final karşılaşması ise 11 Temmuz 2021 Pazar oynanacak.

EURO 2020de yarı final eşleşmeleri belli oldu EURO 2020'DE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

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