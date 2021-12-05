Erman Toroğlu'ndan Galatasaray - Altay maçının VAR hakemine sert sözler: Sen baltasın balta

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Altay maçı sonrası çarpıcı sözler kullandı. Maçın VAR hakemi Bahattin Şimşek'i eleştiren Toroğlu, "VAR'da olan Bahattin Şimşek sen neye yararsın? Sen baltasın, balta!" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar...