05 Şubat 2022, Cumartesi
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Erman Toroğlu'ndan Ali Koç yönetimine sert sözler: Fenerbahçe elden gidiyor
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasındaki Başakşehir karşılaşmasından puansız ayrıldı. A Spor ekranlarında karşılaşmayı değerlendiren Erman Toroğlu, Ali Koç yönetimine verdi veriştirdi. Toroğlu, ''Ali Koç'a tek bir cümle söylemek lazım. Bahçıvansın haberin yok, Fener elden gidiyor haberin yok." dedi. İşte detaylar...