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Erman Toroğlu'ndan Ali Koç yönetimine sert sözler: Fenerbahçe elden gidiyor

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Giriş: 05.02.2022 22:06
Güncelleme:05.02.2022 22:07
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasındaki Başakşehir karşılaşmasından puansız ayrıldı. A Spor ekranlarında karşılaşmayı değerlendiren Erman Toroğlu, Ali Koç yönetimine verdi veriştirdi. Toroğlu, ''Ali Koç'a tek bir cümle söylemek lazım. Bahçıvansın haberin yok, Fener elden gidiyor haberin yok." dedi. İşte detaylar...
Erman Toroğlu’ndan Ali Koç yönetimine sert sözler
Erman Toroğlu'ndan Ali Koç yönetimine sert sözler
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