Erman Toroğlu, Sivasspor - Beşiktaş maçının temposunu sert dille eleştirdi: Bazen uyukladım

Sivasspor - Beşiktaş maçı sonrası karşılaşmayı değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, ''90 dakika maç seyrettim, bazen uyukladım. Kestirmeden söyleyeyim Sivas ve Beşiktaş kötü, hakem de iyi değil ve maçta 5 gol var. O kadar." dedi. İşte Erman Toroğlu'nun o sözleri...