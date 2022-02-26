26 Şubat 2022, Cumartesi
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Erman Toroğlu, Sivasspor - Beşiktaş maçının temposunu sert dille eleştirdi: Bazen uyukladım
Sivasspor - Beşiktaş maçı sonrası karşılaşmayı değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, ''90 dakika maç seyrettim, bazen uyukladım. Kestirmeden söyleyeyim Sivas ve Beşiktaş kötü, hakem de iyi değil ve maçta 5 gol var. O kadar." dedi. İşte Erman Toroğlu'nun o sözleri...