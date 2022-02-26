26 Şubat 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Erman Toroğlu, Sivasspor - Beşiktaş maçının temposunu sert dille eleştirdi: Bazen uyukladım

Erman Toroğlu, Sivasspor - Beşiktaş maçının temposunu sert dille eleştirdi: Bazen uyukladım

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.02.2022 22:43
Güncelleme:26.02.2022 22:43
Sivasspor - Beşiktaş maçı sonrası karşılaşmayı değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, ''90 dakika maç seyrettim, bazen uyukladım. Kestirmeden söyleyeyim Sivas ve Beşiktaş kötü, hakem de iyi değil ve maçta 5 gol var. O kadar." dedi. İşte Erman Toroğlu'nun o sözleri...
Toroğlu’dan sert eleştiri! Bazen uyukladım
Toroğlu'dan sert eleştiri! "Bazen uyukladım"
Abdullah Avcı’dan şampiyonluk sözleri
Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri
İşte UEFA’da Galatasaray’ın rakibi
İşte UEFA'da Galatasaray'ın rakibi
Savaş Çorlu: Sezonun En Erken Şampiyonu Geliyor Bağıra Bağıra Geliyor! A Spor / Spor Gündemi
Savaş Çorlu: "Sezonun En Erken Şampiyonu Geliyor Bağıra Bağıra Geliyor!" A Spor / Spor Gündemi
Slavia Prag 3-2 Fenerbahçe İsmail Kartal Maç Sonu Basın Toplantısı / Avrupa Gecesi
Slavia Prag 3-2 Fenerbahçe İsmail Kartal Maç Sonu Basın Toplantısı / Avrupa Gecesi
Slavia Prag 2-1 Fenerbahçe Güvenç Kurtar Devre Arası Yorumu / 24.02.2022
Slavia Prag 2-1 Fenerbahçe Güvenç Kurtar Devre Arası Yorumu / 24.02.2022
Arda Güler zirveye çıktı!
Arda Güler zirveye çıktı!
Domenec Torrent: Bu maç tam bir delilikti
Domenec Torrent: Bu maç tam bir delilikti
Adana Demirspor’dan Gaziantep’te farklı tarife!
Adana Demirspor'dan Gaziantep'te farklı tarife!
Karagümrük, Sivasspor’u mağlup etti
Karagümrük, Sivasspor'u mağlup etti
Lider farklı kazandı!
Lider farklı kazandı!
Kara Kartal tek golle kazandı
Kara Kartal tek golle kazandı
Daha Fazla Video Göster