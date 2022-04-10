Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı devirdi! MAÇ SONUCU: FENERBAHÇE 2-0 GALATASARAY
Süper Lig'in 32. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 2 gol çıktı. Ev sahibi sarı lacivertliler konuk ettikleri Galatasaray'ı ilk ve ikinci yarıda bulduğu birer golle 2-0 devirdi. Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisindeki golleri Zajc ve Serdar Dursun'dan geldi.
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı ağırladı. 2-0 kazanan Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisindeki golleri Zajc ve Serdar Dursun'dan geldi.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Zajc, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Rossi, Serdar Dursun
Galatasaray: Muslera, Omar Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Babel, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Gomis
::MAÇTAN DAKİKALAR::
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk yarısını sarı-lacivertli takım, 1-0 önde tamamladı.
26. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın ara pasıyla sağdan son çizgiye inen Osayi-Samuel, meşin yuvarlağı ceza sahasına çevirdi. Zajc, penaltı noktası gerisinden bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0
35. dakikada Fenerbahçe ikinci gole yaklaştı. Ani gelişen atakta Rossi, pasını soldan hareketlenen Osayi-Samuel'e verdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.
42. dakikada Berkan Kutlu'nun ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası sağ çaprazından çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'dan döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
60. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan kullandığı kornerde, Serdar Dursun'un altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.
68. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin sağ çaprazdan ceza sahasına ortasında Mert Hakan Yandaş, meşin yuvarlağı kafayla aşırttı. Arka direkte Serdar Dursun'un yaptığı kafa vuruşunda top, kaleci Muslera'nın müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 2-0
Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı.
KADIKÖY'DE 4 MAÇ SONRA ZAFER
Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray'ı Kadıköy'de 4 maç sonra yendi.
Sarı-lacivertli takım, Ülker Stadı'nda Galatasaray'a karşı son galibiyetini 2016-2017 sezonunda elde etmişti. Fenerbahçe, 20 Kasım 2016'da oynanan karşılaşmadan Robin van Persie'nin golleriyle 2-0 galip ayrılmıştı.
Fenerbahçe, daha sonra Kadıköy'de Galatasaray ile yaptığı 4 derbide 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşamıştı.
Sarı-lacivertliler, 4 maç aranın ardından Kadıköy'de Galatasaray'a karşı aynı skorla galip geldi.
BU SEZON İLK KEZ 4 MAÇLIK SERİ
Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenerek bu sezon ligde ilk kez üst üste 4. galibiyetini elde etti.
Ligdeki ilk 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, aynı seriyi 6, 7 ve 8. haftalarda da tekrarlamıştı.
Son olarak 25, 26 ve 27. haftalarda üst üste 3 galibiyet alan Fenerbahçe, 4. karşılaşmasında Trabzonspor ile berabere kalmış ve 4 maçlık seriyi hanesine yazdıramamıştı.
Fenerbahçe, Trabzonspor maçından sonra sırasıyla Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Kayserispor'u yenerek Galatasaray maçına çıkmıştı.
Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ı da yenerek ilk kez 4 maçlık galibiyet serisine ulaşmayı başardı.
8 MAÇTA 7 GALİBİYET
Fenerbahçe, Süper Lig'de son maçlarda sergilediği etkili performansı Galatasaray karşısında da sürdürdü.
Sarı-lacivertli ekip, ligde çıktığı son 8 müsabakada 7. galibiyetini alırken, 1 kez de berabere kaldı ve 22 puan topladı.
İSMAİL KARTAL 7 YIL SONRA
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 7 yıl aradan sonra derbi maçta sarı-lacivertli ekibin başında yer alacak. İsmail Kartal, Süper Ligin 2014-15 sezonunda Fenerbahçe'nin başındayken sarı-kırmızılı ekibe karşı birer galibiyet ve mağlubiyet elde ederken, iki Beşiktaş derbisini kazandı. 2015 yılında Kadıköy'deki son derbisinde Beşiktaş'a 1-0 yenildikleri maçta takımın başında yer alan İsmail Kartal, 7 yıl aranın ardından bir derbi heyecanı yaşayacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Nisan Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?
- Sigara fiyatlarına yeni zam gelecek mi? 2022 10 Nisan güncel sigara fiyatları ne kadar?
- TOKİ'den yüzleri güldürecek duyuru! %40 peşinat ve 1.200 TL taksitle Mayıs ayına ev sahibi olarak girebilirsiniz! 6 ilde uygun fiyatlı daireler...
- AÖL kayıt yenileme ne zaman başlayacak? AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?
- SSK ve Bağ-Kur'luya enflasyon artışı! Memur emeklisine %34,12 zam yolda! Temmuz ayında maaşlara yansıtılacak zam oranı...
- Fenerbahçe - Galatasaray canlı maç izle! FB - GS derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme LİNKİ!
- Emekli bayram ikramiyesi son dakika: Bayram ikramiyesi için yeni hesap: "3.000 TL'yi bulabilir" Bayram ikramiyesi ne zaman yatar?
- Fenerbahçe Safiport - Sopron Basket canlı maç izle! Fenerbahçe Sopron maçı canlı yayın izleme linki
- Yemek Sepeti çöktü mü, neden açılmıyor? 10 Nisan Yemek Sepeti ne zaman düzelecek? Açıklama geldi mi?
- YDS saat kaçta başlıyor ve bitiyor? ÖSYM ile YDS sınavı ne kadar, kaç dakika sürecek? Sınav giriş belgesi sorgulama...
- Nisan ara tatili kaç gün sürecek 2022? Nisan ara tatili ne zaman başlıyor? MEB açıkladı...
- OGM 5 bin işçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak? OGM işçi alımı başvuruları başladı mı?