Fenerbahçe derbide Galatasaray’ı devirdi! MAÇ SONUCU: FENERBAHÇE 2-0 GALATASARAY

KADIKÖY'DE 4 MAÇ SONRA ZAFER

Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray'ı Kadıköy'de 4 maç sonra yendi.

Sarı-lacivertli takım, Ülker Stadı'nda Galatasaray'a karşı son galibiyetini 2016-2017 sezonunda elde etmişti. Fenerbahçe, 20 Kasım 2016'da oynanan karşılaşmadan Robin van Persie'nin golleriyle 2-0 galip ayrılmıştı.

Fenerbahçe, daha sonra Kadıköy'de Galatasaray ile yaptığı 4 derbide 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşamıştı.

Sarı-lacivertliler, 4 maç aranın ardından Kadıköy'de Galatasaray'a karşı aynı skorla galip geldi.