Egemen Korkmaz: “Mücadeleden memnunuz, oyunumuzu geliştireceğiz”

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, Hırvatistan karşısında alınan 1-1’lik beraberliği değerlendirerek, eksiklere rağmen oyuncuların azminden memnun olduğunu söyledi. Korkmaz, takımın uyum sürecini atlatıp oyunu daha üst seviyeye taşıyacaklarını belirtti. Litvanya maçına Sakarya’da çıkacaklarını hatırlatan genç teknik adam, futbolseverleri tribünlere davet etti.

