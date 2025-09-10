10 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Spor Videoları Egemen Korkmaz: “Mücadeleden memnunuz, oyunumuzu geliştireceğiz”
Egemen Korkmaz: Mücadeleden memnunuz, oyunumuzu geliştireceğiz

Egemen Korkmaz: “Mücadeleden memnunuz, oyunumuzu geliştireceğiz”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.09.2025 00:52
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, Hırvatistan karşısında alınan 1-1’lik beraberliği değerlendirerek, eksiklere rağmen oyuncuların azminden memnun olduğunu söyledi. Korkmaz, takımın uyum sürecini atlatıp oyunu daha üst seviyeye taşıyacaklarını belirtti. Litvanya maçına Sakarya’da çıkacaklarını hatırlatan genç teknik adam, futbolseverleri tribünlere davet etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Egemen Korkmaz: Mücadeleden memnunuz, oyunumuzu geliştireceğiz
Mücadeleden memnunuz, oyunumuzu geliştireceğiz
“Mücadeleden memnunuz, oyunumuzu geliştireceğiz”
Domenico Tedesco İstanbul’da
Domenico Tedesco İstanbul’da
12 Dev Adam efsanesi uyanıyor
"12 Dev Adam efsanesi uyanıyor"
Domenico Tedesco Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü
Domenico Tedesco Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü
12 Dev Adam kendi hikayesini yazıyor!
"12 Dev Adam kendi hikayesini yazıyor!"
12 Dev Adam yarı finalde!
12 Dev Adam yarı finalde!
MSB’den Filenin Sultanlarına destek paylaşımı
MSB’den "Filenin Sultanları"na destek paylaşımı
İspanya karşısında hırsımızla sahaya çıkacağız
"İspanya karşısında hırsımızla sahaya çıkacağız"
Voleybol final, basketbolda çeyrek final sevinci!
Voleybol final, basketbolda çeyrek final sevinci!
Filenin Sultanları ilk kez Dünya Voleybol Şampiyonası’nda finalde!
Filenin Sultanları ilk kez Dünya Voleybol Şampiyonası'nda finalde!
Fatih Tekke: İstifa etmem söz konusu değil
Fatih Tekke: “İstifa etmem söz konusu değil"
Polemikler bizi hırslandırıyor, takımımız bir aile gibi
“Polemikler bizi hırslandırıyor, takımımız bir aile gibi”
Daha Fazla Video Göster