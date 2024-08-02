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Dünyanın konuştuğu Türk Yusuf Dikeç yurda döndü! Türkiye atıcılıkta ilk madalyayı kazandı

Dünyanın konuştuğu Türk Yusuf Dikeç yurda döndü! Türkiye atıcılıkta ilk madalyayı kazandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.08.2024 17:28
Milli atıcı Yusuf Dikeç, Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye ilk kez atıcılıkta madalya kazandırdı. Dikeç'in tek eli cebinde lens, göz kapağı veya kulaklık kullanmadan atışları yapması da gündem oldu. Yusuf dikeç, yeni hedefinin 2028 olimpiyatları olduğunu söyledi.
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Dünyanın konuştuğu Türk Yusuf Dikeç yurda döndü!
Dünyanın konuştuğu Türk Yusuf Dikeç yurda döndü!
Dünyanın konuştuğu Türk yurda döndü! Türkiye atıcılıkta ilk madalyayı kazandı
Dünyanın konuştuğu Türk yurda döndü! Türkiye atıcılıkta ilk madalyayı kazandı
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