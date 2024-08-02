02 Ağustos 2024, Cuma
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Dünyanın konuştuğu Türk Yusuf Dikeç yurda döndü! Türkiye atıcılıkta ilk madalyayı kazandı
Milli atıcı Yusuf Dikeç, Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye ilk kez atıcılıkta madalya kazandırdı. Yusuf Dikeç'in tek eli cebinde lens, göz kapağı veya kulaklık kullanmadan atışları yapması da gündem oldu. Olimpiyatlarda büyük başarı elde eden Yusuf Dikeç yurda döndü.