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Dünyanın gözü bugün İstanbul'da! Şampiyonlar Ligi finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda

A Haber
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Giriş: 10.06.2023 15:33
Son dakika haberleri… Şampiyonlar Ligi kupası bu akşam sahibini buluyor. Inter ve Manchester City taraftarları dev maça hazırlandı. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek taraftarların toplandığı Taksim Meydanı’ndan ayrıntıları anlattı.
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