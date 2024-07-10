Dortmund sokaklarında yarı final coşkusu! Taraftarlar şehrin sokaklarında bir araya geldi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı finalinde Hollanda ile İngiltere'nin karşı karşıya geleceği Dortmund'da yarı final coşkusu yaşanıyor. BVB Dortmund Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma öncesinde taraftarlar şehrin sokaklarında bir araya geldi. Maçın başlamasına sayılı saatler kala sokaklarda Hollandalı taraftarların sayısal olarak fazla olması dikkati çekti.

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