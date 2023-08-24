24 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Dominik Livakovic Fenerbahçe için İstanbul'da! İşte ilk kare

Dominik Livakovic Fenerbahçe için İstanbul'da! İşte ilk kare

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.08.2023 14:23
Sezona kadrosuna eklediği yıldız oyuncularla bomba gibi giriş yapan Fenerbahçe, uzun bir süredir kadrosuna katmak istediği Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in transferinde mutlu sona ulaştı. Yıldız eldiven İstanbul'a geldi.
Livakovic Fenerbahçe için İstanbul’da
Livakovic Fenerbahçe için İstanbul'da
Cimbom Norveç’te son dakikada güldü!
Cimbom Norveç'te son dakikada güldü!
TFF’den flaş karar! Maçlar ertelendi
TFF'den flaş karar! Maçlar ertelendi
Galatasaray Şampiyonlar Ligi için sahada
Galatasaray Şampiyonlar Ligi için sahada
Beşiktaş’tan Talisca ve Ramos açıklaması!
Beşiktaş'tan Talisca ve Ramos açıklaması!
Fenerbahçe yıldızlarıyla güldü
Fenerbahçe yıldızlarıyla güldü
6 yaşında Türkiye’yi temsil etti
6 yaşında Türkiye’yi temsil etti
Beşiktaş: Emek hırsızları!
Beşiktaş: Emek hırsızları!
Beşiktaş’ın iptal golünü Toroğlu yorumladı
Beşiktaş'ın iptal golünü Toroğlu yorumladı
Galatasaray’a sürpriz orta saha
Galatasaray'a sürpriz orta saha
‘Kral’ Neymar! Böyle tören görülmedi
‘Kral’ Neymar! Böyle tören görülmedi
6 yaşında Türkiye’yi temsil etti
6 yaşında Türkiye'yi temsil etti
Daha Fazla Video Göster