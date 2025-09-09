09 Eylül 2025, Salı

Domenico Tedesco İstanbul’da

Domenico Tedesco İstanbul’da

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2025 22:25
Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için anlaşma sağladığı Domenico Tedesco’yu İstanbul’da karşıladı. Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından 39 yaşındaki Tedesco, 2 yıllık sözleşme ile sarı-lacivertli takımın başına geçti. Tedesco, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelerek yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Pasaport işlemlerinin ardından araçla ayrılan genç teknik adam, önümüzdeki günlerde düzenlenecek resmi imza töreni ile göreve başlayacak. Fenerbahçe, Tedesco ile yeni sezonda şampiyonluk hedefliyor.
