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Diego Lugano'dan derbi açıklaması | Fenerbahçe - Galatasaray maçında kilit isim kim?

İHA
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Giriş: 09.04.2022 10:41
Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Diego Lugano, Galatasaray derbisi hakkında konuştu. Lugano "Galatasaray karşısında Fenerbahçe'yi bir adım önde görüyorum." dedi. Ayrıca Lugano Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde kilit isim kim? sorusuna da yanıt verdi.
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