Diego Lugano'dan derbi açıklaması | Fenerbahçe - Galatasaray maçında kilit isim kim?

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Diego Lugano, Galatasaray derbisi hakkında konuştu. Lugano "Galatasaray karşısında Fenerbahçe'yi bir adım önde görüyorum." dedi. Ayrıca Lugano Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde kilit isim kim? sorusuna da yanıt verdi.