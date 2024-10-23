23 Ekim 2024, Çarşamba
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Derbi öncesi Buruk'tan TFF’ye sert sözler! “Birileri istedi diye sevk yapılamaz”
Galatasaray evinde Elfsborg’u 4-3’lük skorla devirerek UEFA Avrupa Ligi’nde puanını 7’ye çıkardı. Maçın ardından sarı-kırmızılı ekibin teknik patronu çarpıcı açıklamalarda bulunurken, ahaber.com.tr’den Okan Beltek’in sorularını yanıtladı. TFF’nin Yunus Akgün ile ilgili PFDK’ya sevkine tepki gösteren Buruk, “Sadece biri istedi diye sevklerin yapılması herkes için sıkıntı yaratır.” dedi.