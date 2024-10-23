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Derbi öncesi Buruk'tan TFF’ye sert sözler! “Birileri istedi diye sevk yapılamaz”

Derbi öncesi Buruk'tan TFF’ye sert sözler! “Birileri istedi diye sevk yapılamaz”

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 23.10.2024 22:44
Güncelleme:23.10.2024 22:47
Galatasaray evinde Elfsborg’u 4-3’lük skorla devirerek UEFA Avrupa Ligi’nde puanını 7’ye çıkardı. Maçın ardından sarı-kırmızılı ekibin teknik patronu çarpıcı açıklamalarda bulunurken, ahaber.com.tr’den Okan Beltek’in sorularını yanıtladı. TFF’nin Yunus Akgün ile ilgili PFDK’ya sevkine tepki gösteren Buruk, “Sadece biri istedi diye sevklerin yapılması herkes için sıkıntı yaratır.” dedi.
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