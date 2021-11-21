Derbi mağlubiyetinin ardından Galatasaray'dan flaş hamle! Galatasaray Başkanı Burak Elmas açıkladı

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olduğu derbinin ardından kameraların karşısına geçen Galatasaray Başkanı Burak Elmas, maçın hakemi Halil Umut Meler'in maç raporunu isteyeceğini söyledi. G.Saray Başkanı Elmas, ''Yarın TFF'den randevu isteyerek TFF'ye gideceğim. Ayrıca MHK Başkanı'nın da katılmasını isteyeceğim ve Halil Umut Meler'in maç raporunun açıklanmasını isteyeceğim. Zaten bazı hakemlerin raporlarını bazı kulüplere el altından veriyorlar." ifadelerini kullandı.