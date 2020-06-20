Denizlispor Beşiktaş CANLI anlatım izle |Video

Geçen hafta evinde Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Denizlispor'a konuk oluyor. İki takım 44. kez karşı karşıya geliyor. Beşiktaş, Denizlispor karşısında 30-4 üstünlüğü bulunuyor. Saat 21'de başlayacak olan mücadele beIN SPORTS ekranından CANLI yayınlanacak. A Spor muhabiri iki takımdaki son dakika gelişmelerini ve muhtemel ilk 11'leri aktardı. Öte yandan taraftarlar mücadeleyi ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilecekler.

Geçen hafta evinde Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Denizlispor'a konuk oluyor. İki takım 44. kez karşı karşıya geliyor. Beşiktaş, Denizlispor karşısında 30-4 üstünlüğü bulunuyor. Saat 21'de başlayacak olan mücadele beIN SPORTS ekranından CANLI yayınlanacak. A Spor muhabiri iki takımdaki son dakika gelişmelerini ve muhtemel ilk 11'leri aktardı.

Öte yandan taraftarlar mücadeleyi ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilecekler.

DENİZLİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında, bugün Yukatel Denizlispor'a konuk olacak. Korona virüs sonrası geçtiğimiz hafta lige verilen ara sonrası ilk çıktığı maçında Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, Denizli engelini kayıpsız geçmek istiyor. Bugün 21.00'de başlayacak olan mücadele ile iki takım 44. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce 43 kez karşılaşan iki ekibin maçlarında 30 kez Beşiktaş, 4 kez de Denizlispor sahadan galip ayrılmıştı. 9 maçta ise taraflar puanları paylaştı.

Kartal'da 'Sarı' alarmı

Denizlispor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta sarı kart alarmı verildi. Siyah-beyazlılarda; Atiba Hutchinson, Kevin N'Koudou, Caner Erkin, Umut Nayir, Muhammed Elneny, Jeremain Lens ve Tyler Boyd, bugünkü maçta sarı kart görmeleri halinde 29. haftada Konyaspor karşısında forma giyemeyecekler. Öte yandan geçtiğimiz hafta cezası nedeniyle Antalya'ya karşı forma giyemeyen Burak Yılmaz, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde bu mücadelede forma giyebilecek. Takımda sakatlığı bulunan Damogaj Vida'nın durumu da maç günü belli olacak.

Düdük Mete Kalkavan'da

Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak mücadelede düdük Mete Kalkavan'da olacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Ev sahibi Denizlispor, Kalkavan yönetiminde çıktığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik 2 de mağlubiyet alırken, Beşiktaş ise 27 maçta 18 galibiyet 5 beraberlik 4 de mağlubiyet aldı.