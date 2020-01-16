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16.01.2020
Damien Comolli'nin istifası ile ilgili çarpıcı sözler!
Süper Lig'in güçlü takımlarından Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli istifa etti. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Fransız futbol adamının görevinden ayrıldığı belirtildi. A Spor yorumcusu Volkan Demir, Comolli'nin istifasını canlı yayında değerlendirdi.
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