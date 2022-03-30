30 Mart 2022, Çarşamba
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Cristiano Ronaldo 5. kez Dünya Kupası'na gidiyor: Portekiz Kuzey Makedonya'yı Bruno Fernandes ile devirerek Katar biletini kaptı
Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde Kuzey Makedonya'yı ağırlayan Portekiz, sahadan 2-0 galip ayrılarak adını Dünya Kupası'na yazdırdı. Portekiz'e Katar biletini getiren goller Bruno Fernandes'ten geldi. Bu sonuçla birlikte Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo üst üste 5.kez Dünya Kupası'nda forma giyecek.