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Cristiano Ronaldo 5. kez Dünya Kupası'na gidiyor: Portekiz Kuzey Makedonya'yı Bruno Fernandes ile devirerek Katar biletini kaptı

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Giriş: 30.03.2022 10:09
Güncelleme:30.03.2022 10:09
Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde Kuzey Makedonya'yı ağırlayan Portekiz, sahadan 2-0 galip ayrılarak adını Dünya Kupası'na yazdırdı. Portekiz'e Katar biletini getiren goller Bruno Fernandes'ten geldi. Bu sonuçla birlikte Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo üst üste 5.kez Dünya Kupası'nda forma giyecek.
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