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Chelsea Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu! Nefes kesen maçta kazanan Maviler

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Giriş: 30.05.2021 00:49
Güncelleme:30.05.2021 00:52
Son dakika spor haberi... Avrupa futbolunun kulüpler seviyesindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde iki İngiliz ekibi, Manchester City ve Chelsea Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda karşı karşıya geldi. Dev mücadelede kazanan Chelsea olurken, ikinci kez kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.
Chelsea Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu!
Chelsea Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu!
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