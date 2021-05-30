Chelsea Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu! Nefes kesen maçta kazanan Maviler

Son dakika spor haberi... Avrupa futbolunun kulüpler seviyesindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde iki İngiliz ekibi, Manchester City ve Chelsea Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda karşı karşıya geldi. Dev mücadelede kazanan Chelsea olurken, ikinci kez kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.