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Videolar Spor Videoları Çaykur Rizespor'un genç futbolcusu Aziz Aksoy'a sokak ortasında silahlı saldırı! Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Çaykur Rizespor'un genç futbolcusu Aziz Aksoy'a sokak ortasında silahlı saldırı! Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

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Giriş: 08.02.2022 09:09
Son dakika haberine göre: Zeytinburnu’nda arabalarına binmek üzere evlerinden çıkan anne, baba ve oğulları silahlı saldırıya uğradı. O anlar kameraya yansıdı.
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