08 Şubat 2022, Salı
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Çaykur Rizespor'un genç futbolcusu Aziz Aksoy'a sokak ortasında silahlı saldırı! Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberine göre: Zeytinburnu’nda arabalarına binmek üzere evlerinden çıkan anne, baba ve oğulları silahlı saldırıya uğradı. O anlar kameraya yansıdı.