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Çaykur Rizespor, Samet Akaydin’i renklerine bağladı!

Çaykur Rizespor, Samet Akaydin'i renklerine bağladı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.01.2025 23:15
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'de forma giyen milli oyuncu Samet Akaydin'i renklerine bağladı. 30 yaşındaki defans oyuncusu için düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan İbrahim Turgut, “Samet, ülke olarak gurur duyduğumuz, şehir olarak da sevdiğimiz bir kardeşimiz. Samet'in Rizespor ailesine katılması bizi önce mutlu, daha sonra da güçlü edecektir diye düşünüyorum. Rizespor'umuza ve şehrimize Allah hayırlı etsin” dedi.
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Çaykur Rizespor, Samet Akaydin’i renklerine bağladı!
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