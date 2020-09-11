Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı CANLI anlatım

Süper Lig 2020-21 sezonu başlıyor. 21 takımla oynanacak olan bu sezonun ilk perdesi Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe arasında saat 20'de başlayacak mücadele ile perdesini aralayacak. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak karşılaşma beIN SPORTS ekranında naklen yayınlanacak. Bu sezon şampiyonluğu için iddialı kadro kuran sarı lacivertliler Erol Bulut yönetiminde sezona 3 puanla başlamak istiyor. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği müsabakayı taraftarlar ahaber.com.tr CANLI skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilecekler. A Spor muhabiri her iki takımdaki son dakika gelişmelerini ve muhtemel 11'leri canlı yayında aktardı.

Süper Lig 2020-21 sezonu başlıyor. 21 takımla oynanacak olan bu sezonun ilk perdesi ÇAYKUR RİZESPOR ve FENERBAHÇE arasında saat 20'de başlayacak mücadele ile perdesini aralayacak. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak karşılaşma beIN SPORTS ekranında naklen yayınlanacak. Bu sezon şampiyonluğu için iddialı kadro kuran sarı lacivertliler Erol Bulut yönetiminde sezona 3 puanla başlamak istiyor. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği müsabakayı taraftarlar ahaber.com.tr CANLI skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilecekler. A Spor muhabiri her iki takımdaki son dakika gelişmelerini ve muhtemel 11'leri canlı yayında aktardı.

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE CANLI ANLATIM İZLE