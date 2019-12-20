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20.12.2019
Canlı yayında flaş iddia: Ersun Yanal tweetle gidecek |Video
Art arda alınan sonuçlarla bir türlü istikrar sağlayamaya ve taraftarlarının beklediği performanstan uzak olan Fenerbahçe ile ilgili A Spor yorumcusu Emre Bol'dan canlı yayında flaş bir iddia geldi. A Spor ekranında yayınlanan "Gün Ortası" programında konuşan Bol, Ersun Yanal hakkında "Ersun Hoca tweetle gidecek" dedi. İşte Bol'un canlı yayında yaptığı o açıklamasının detayları...
A Spor yorumcu Emre Bol'un Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal için canl yayında söylediği işte o sözler;
"Tweetle gelen, tweetle gider. Tribünle gelen, tribünle gider. Bu futbol dünyasında yazılmamış bir kuraldır. Ersun Hoca tweetle gidecek. Ersun Hoca'nın Fenerbahçe'yi şampiyon yapabileceğine inanmıyorum. Benim Ersun Yanal'a inancım kalmadı. Bu durumda başarılı olması çok zor."
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