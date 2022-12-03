03 Aralık 2022, Cumartesi
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Çalhanoğlu ailesi gençleri futbola hazırlıyor! 6500 metrekarelik tesiste futbol eğitimi
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile babası Hüseyin Çalhanoğlu'nun birlikte açtığı Almanya'daki dev spor tesisi gençlere futbol eğitimi vermeye devam ediyor. Yıldız oyuncu A Haber'e yaptığı açıklamada "Gençlere böyle bir imkan sunmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.