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Çalhanoğlu ailesi gençleri futbola hazırlıyor! 6500 metrekarelik tesiste futbol eğitimi

A Haber
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Giriş: 03.12.2022 15:07
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile babası Hüseyin Çalhanoğlu'nun birlikte açtığı Almanya'daki dev spor tesisi gençlere futbol eğitimi vermeye devam ediyor. Yıldız oyuncu A Haber'e yaptığı açıklamada "Gençlere böyle bir imkan sunmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.
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Gençleri futbola hazırlıyor!
Gençleri futbola hazırlıyor!
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