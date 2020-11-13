Bu durum futbolcularda ciddi bir psikoloji bozukluğuna neden olacak

A Milli Futbol Takımımızın Hırvatistan ile oynadığı hazırlık maçında koronavirüs testi pozitif çıkan Domagoj Vida'nın 45 dakika boyunca forma giymesi sonrasında milli oyuncularımız koronavirüs riski ile karşı karşıya kaldı. Yaşananlara ilişkin A Haber'e değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Yılmaz Vural, bu durumun futbolcularda ciddi bir psikoloji bozukluğuna sebep olacağını belirtti. Beşiktaş'ta artan vaka sayısını da eleştiren Vural, "Ne yapıyorlar acaba kendilerini korumuyorlar mı?" ifadelerini kullandı. Lig, kupa ve milli maçlar ile çok yoğun bir fikstürün oluştuğunu belirten Vural, bu maçların oynanmasının zor olduğunu belirtti.