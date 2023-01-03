03 Ocak 2023, Salı
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Brezilya efsanesi Pele'ye veda etti: Cenazesini öpüp gözyaşı döktüler
Geçtiğimiz gün kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Brezilyalı futbol efsanesi Pele için Santos şehrinde bulunan Vila Belmiro Stadyumu'nda cenaze töreni düzenlendi. Ziyarete açılan törende Pele'yi son kez görebilmek için sevenleri stadyuma akın etti, kimileri ise Pele'nin yüzü açık bırakılan cansız bedenini öptü.