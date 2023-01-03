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Brezilya efsanesi Pele'ye veda etti: Cenazesini öpüp gözyaşı döktüler

DHA
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Giriş: 03.01.2023 09:36
Geçtiğimiz gün kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Brezilyalı futbol efsanesi Pele için Santos şehrinde bulunan Vila Belmiro Stadyumu'nda cenaze töreni düzenlendi. Ziyarete açılan törende Pele'yi son kez görebilmek için sevenleri stadyuma akın etti, kimileri ise Pele'nin yüzü açık bırakılan cansız bedenini öptü.
Brezilya efsanesi Pele’ye veda etti
Brezilya efsanesi Pele'ye veda etti
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