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Boksun efsanesi Mike Tyson ringe dönüyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.03.2024 08:45
Boksun efsanesi 57 yaşındaki Mike Tyson ringlere dönüyor. Tyson özel maç için eldivenlerini giyecek. Kendisinden 30 yaş küçük YouTuber ve boksör Jake Paul'ün karşısına çıkacak.
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Boksun efsanesi ringe dönüyor
Boksun efsanesi ringe dönüyor
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