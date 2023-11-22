Bizim Çocuklar güle oynaya 2024 Almanya’ya!

Almanya’yı dize getiren A Milli Futbol Takımımız, grubun son maçında Galler’e konuk oldu. Bizim Çocuklar geriye düştüğü karşılamada, eşitliği sağlayarak sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Gruptan Hırvatistan'ı geride bırakarak lider olarak çıkan A Milli Takım, güle oynayana 2024 Avrupa Şampiyonası'nın yolunu tuttu.