“Biz bu oyun anlayışını devam ettirelim istiyoruz”

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Kocaelispor müsabakasının ardından, “Son üç maçta oyuncularımız elinden gelen her şeyi yapıyorlar ama o top kaleye girmeyince ister istemez mağlup olunca istediğimiz kadar anlatalım. Ama biz bu oyun anlayışını devam ettirmek istiyoruz. Daha dominant oynamak istiyoruz” dedi.