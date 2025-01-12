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Biz bu oyun anlayışını devam ettirelim istiyoruz

“Biz bu oyun anlayışını devam ettirelim istiyoruz”

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.01.2025 17:36
Güncelleme:12.01.2025 17:37
Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Kocaelispor müsabakasının ardından, “Son üç maçta oyuncularımız elinden gelen her şeyi yapıyorlar ama o top kaleye girmeyince ister istemez mağlup olunca istediğimiz kadar anlatalım. Ama biz bu oyun anlayışını devam ettirmek istiyoruz. Daha dominant oynamak istiyoruz” dedi.
Biz bu oyun anlayışını devam ettirelim istiyoruz
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Biz bu oyun anlayışını devam ettirelim istiyoruz
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