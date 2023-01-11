Beşiktaş'tan yeni transfer bombası! Gabriel Suazo ile anlaşma sağlandı

Süper Lig'de istediğini bulamayan ve puan sıralamasında 5. konumda yer alan Beşiktaş'tan kış transferi için flaş bir hamle geldi. Arthur Masuaku ile yollarını ayırarak sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen Kara Kartal, aradığı futbolcuyu Şili'de buldu. Siyah beyazlıların, serbest konumda bulunan 25 yaşındaki formada olan usta ayak Gabriel Suazo ile anlaşmaya vardığı öğrenildi