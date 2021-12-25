Beşiktaş'ta Fikret Orman için ihraç talebi! Önerge kabul edildi

Beşiktaş Kulübü’nün 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu, Akatlar Spor Salonu’nda yapılıyor. Bazı üyeler, Fikret Orman'ın kesin ihracı için divan kuruluna dilekçe verdi. Verilen dilekçe ve önergeler, oy çokluğu ile kabul edildi. Peki şimdi ne olacak?