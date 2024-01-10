Beşiktaş'ta Fernando Santos ilk idmanına çıktı! Ekibiyle birlikte Kartal pozu verdi...

Süper Lig’in 20. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başlayan Beşiktaş’ta yeni teknik direktör Fernando Santos siyah-beyazlı takımın başında ilk antrenmanına çıktı. Siyah-beyazlıların bugün açıkladığı yeni transfer Norveçli oyuncu Jonas Svensson da Beşiktaş ile ilk kez antrenmanda yer aldı.