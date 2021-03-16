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Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi Aboubakar şoku! Başakşehir maçında sakatlandı

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Giriş: 16.03.2021 23:07
Güncelleme:16.03.2021 23:08
Hafta sonu Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan lider Beşiktaş'ta korkutan sakatlık... Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Vodafone Park'ta Başakşehir ile karşılaşan Beşiktaş'ta Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, mücadelenin 45. dakikasında sakatlık geçirdi. İşte o anlar...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Beşiktaş, Başakşehir karşısında ilk yarıyı Aboubakar ve Vida'nın golleriyle 2-0 önde kapatırken, ilk yarının son anlarında sakatlık yaşayan Vincent Aboubakar korkuttu. Orta sahana yaşanan hava topu mücadelesi sırasında yerde kalan golcü oyuncu, sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında karşılaşmaya devam etti. Aboubakar'ın tedavisinin ardından ilk yarı tamamlanırken, Teknik Direktör Sergen Yalçın, yıldız oyuncuyu riske etmemek için oyundan aldı. Herhangi bir sakatlığı olmamasına karşın bu futbolcuyu hafta sonunda oynanacak olan derbi öncesinde riske etmek istemeyen Sergen Yalçın, bu oyuncunun yerine ikinci yarıda oyuna Cyle Larin'i dahil etti.

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Beşiktaş'ta derbi öncesi Aboubakar şoku!
Beşiktaş'ta derbi öncesi Aboubakar şoku!
GOL | Beşiktaş 2-2 Başakşehir
GOL | Beşiktaş 2-2 Başakşehir
GOL | Beşiktaş 2-1 Başakşehir
GOL | Beşiktaş 2-1 Başakşehir
GOL | Beşiktaş 2-0 Başakşehir
GOL | Beşiktaş 2-0 Başakşehir
GOL | Beşiktaş 1-0 Başakşehir
GOL | Beşiktaş 1-0 Başakşehir
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