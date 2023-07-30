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Beşiktaş'ın yeni transferi Ante Rebic İstanbul'a geldi

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Giriş: 30.07.2023 17:41
Beşiktaş'ın Milan'ın yıldızı Ante Rebic ile anlaşması sonrasında yıldız futbolcu İstanbul'a geldi.
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