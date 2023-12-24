Beşiktaş'ın yeni hocası kim olacak? Hasan Arat'tan ses getiren hamle! Barcelona ile 4 kupa alan isimle görüştü

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'a 1-0'dan 3-1 mağlup olan Beşiktaş, Rıza Çalımbay ile yollarını ayırma kararı almıştı. Bu sezon 3 hoca ile yollarını ayıran siyah-beyazlı takım için Sergen Yalçın ve Gunnar Solskjaer'den sonra öyle bir isim gündeme geldi ki duyanlar şaşkına döndü.