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Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı talebine TFF'den ret

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Giriş: 04.11.2021 20:28
Güncelleme:04.11.2021 20:28
Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş'ın maçın pazar günü oynama talebine TFF'den yanıt geldi. Detayları A Spor Muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş'ın Trabzonspor maçını pazar günü oynamak için TFF’ye yaptığı başvuru reddedildi." dedi.
Beşiktaş’ın Trabzonspor maçı talebine TFF’den ret
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