10 Kasım 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
10.11.2019

Beşiktaş Yukatel Denizlispor CANLI anlarım İZLE

Beşiktaş evinden Süper Lig'e yeniden yükselen Yukatel Denizlispor'u sahasında konuk ediyor. Hafta içi 3-1'lik Braga mağlubiyeti sonrası UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden siyah beyazlılar lige konsantre oldu. Galatasaray ve Antalyaspor galibiyetleriyle seri yakalayan Beşiktaş, Denizli'yi de yenerek seriyi bozmamak istiyor. Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Burak Yılmaz'ın da hazır olduğu ve kadroya alınacağı Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın şans vermesi halinde ilk 11'de maça başlayacağı bildirildi. Saat 19'da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek. BEIN SPORTS1 ekranında naklen yayınlanacak BEŞİKTAŞ DENİZLİSPOR maçının CANLI anlatımını taraftarlar ahaber.com.tr sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. Öte yandan maçla ilgili tüm istatistik bilgileri, kadrolar, gol bilgileri ve ÖZET anlatımıyla ilgili bilgilere haberimizin içerisindeki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş evinden Süper Lig'e yeniden yükselen Yukatel Denizlispor'u sahasında konuk ediyor. Hafta içi 3-1'lik Braga mağlubiyeti sonrası UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden siyah beyazlılar lige konsantre oldu. Galatasaray ve Antalyaspor galibiyetleriyle seri yakalayan Beşiktaş, Denizli'yi de yenerek seriyi bozmamak istiyor.

BURAK YILMAZ KADRODA

Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Burak Yılmaz'ın da hazır olduğu ve kadroya alınacağı Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın şans vermesi halinde ilk 11'de maça başlayacağı bildirildi. Saat 19'da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek. BEIN SPORTS1 ekranında naklen yayınlanacak BEŞİKTAŞ DENİZLİSPOR maçının CANLI anlatımını taraftarlar ahaber.com.tr sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. Öte yandan maçla ilgili tüm istatistik bilgileri, kadrolar, gol bilgileri ve ÖZET anlatımıyla ilgili bilgilere haberimizin içerisindeki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ DENİZLİSPOR MAÇI CANLI ANLATIM

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Beşiktaş Yukatel Denizlispor |CANLI
Beşiktaş Yukatel Denizlispor |CANLI
Trabzonspor Alanyaspor |CANLI
Trabzonspor Alanyaspor |CANLI
Genç futbolcudan Süper Lig tarihine geçen gol
Genç futbolcudan Süper Lig tarihine geçen gol
Gaziantep Galatasaray |CANLI
Gaziantep Galatasaray |CANLI
Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı
Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı
Kartal Avrupa'ya veda etti
Kartal Avrupa'ya veda etti
Trabzonspor Avrupa'ya veda etti
Trabzonspor Avrupa'ya veda etti
UEFA'da yüzümüz Başakşehir ile güldü
UEFA'da yüzümüz Başakşehir ile güldü
Avcı, Braga karşısında kulübe olmayacak
Avcı, Braga karşısında kulübe olmayacak
Toroğlu'ndan unutulmaz 10 Fatih Terim yorumu
Toroğlu'ndan unutulmaz 10 Fatih Terim yorumu
Başkan Erdoğan'dan UEFA 'asker selamı' çıkışı
Başkan Erdoğan'dan UEFA 'asker selamı' çıkışı
Aslan’ın tamam ya da devam maçı
Aslan’ın tamam ya da devam maçı
Daha Fazla Video Göster