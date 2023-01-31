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Beşiktaş transferde bombayı patlattı! Galatasaray'ın da gündeminde olan Amir Hadziahmetovic transferinde mutlu son

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Giriş: 31.01.2023 09:23
Beşiktaş'tan flaş bir transfer hamlesi geldi. A Spor'un haberine göre; Siyah-beyazlılar, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Boşnak yıldız Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna kattı.
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